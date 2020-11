Ralph Fiennes non ha paura dello scorrere del tempo: 'Invecchiare? Un vero sollievo!'

Passano gli anni, ma Ralph Fiennes resta senza ombra di dubbio uno degli uomini più affascinanti di Hollywood: la star di Schindler's List e Il Paziente Inglese non sembra risentire minimamente del peso degli anni e, anzi, stando alle sue ultime dichiarazioni si gode non poco le gioie dell'invecchiamento.

A parlarne è stato lo stesso Fiennes nel corso di una recente intervista durante la quale si è detto tutt'altro che preoccupato dalla prospettiva di invecchiare, dicendosi felice di poter finalmente vivere alcuni aspetti della sua professione in maniera molto più rilassata di quanto non facesse in gioventù.

"Notare il passare degli anni non è un problema. Se reciti per professione, quando sei giovane l’enfasi è spesso sull'aspetto esteriore, e questo è un fattore da considerare e accettare. Quando invece sei più vecchio provi un tale sollievo! Se ripenso a quegli anni e rivedo la mia immagine… Oh mio Dio, mi pare appartenga a un altro universo" ha spiegato la star di Harry Potter e La Furia dei Titani.

Invecchiato o no, d'altronde, il buon Ralph continua ad essere uno degli attori più richiesti di Hollywood: nei prossimi tempi lo vedremo in film come No Time to Die e The King's Man, e siamo piuttosto sicuri che anche negli anni a venire i progetti di cui occuparsi non mancheranno. Noi, intanto, buttiamo un occhio al passato e andiamo alla scoperta delle migliori prove di Ralph Fiennes.