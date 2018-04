Ralph Fiennes entra a far parte del cast di Hallelujah!

Ralph Fiennes si unisce ad Hallelujah!, la pellicola per la quale la Altitude Film Entertainment ha acquisito diritti internazionali. In Halleluja! l'attore, pluripremiato interprete e candidato all'Oscar, ha ottenuto il ruolo principale.

Come riportato da Comingsoon.net, il progetto sarà presentato agli acquirenti a Cannes. Dublino del diciottesimo secolo. Il compositore ubriacone George Frideric Handel, è un uomo dimenticato da tutti, tranne dal suo fedele servitore, Peter. Come se ciò non bastasse, Handel ha perso la sua ispirazione, e non riesce più a comporre. Ma quando sente per caso il canto della famosa attrice Susannah Cibber, Handel viene spinto a scrivere, e creerà, ancora una volta, una delle più grandi melodie mai ascoltate. Re Giorgio II lo incarica così di creare un oratorio per celebrare il nuovo viceré irlandese, nella caotica Dublino.

Tuttavia, quando Handel si avvicina a Susannah, è scioccato nell'apprendere che non solo lei ha paura di cantare in pubblico, ma è anche in fuga da un marito vendicativo! Hallelujah! sarà diretto dal regista vincitore dell'Emmy Chris Addison e la sceneggiatura è di Jon Croker.

Andrew Eaton: "Alleluia! è un progetto di pura passione per me e Gina. Ci pensiamo da alcuni anni. Siamo entusiasti di avere Ralph Fiennes e Chris Addison a bordo, e di collaborare con i nostri amici di Altitude a un film che, siamo tutti convinti, ha un enorme potenziale internazionale e commerciale."

Will Clarke, Chairman e Co-CEO of Altitude Film Entertainment: "Siamo estremamente orgogliosi alla Altitude, di lavorare con i nostri amici Andrew e Gina ad Alleluia! Lavorando allo sviluppo di questo film, i due hanno riunito un team creativo di grande talento, guidato da Ralph, Chris e Jon, che lo rendono un progetto di grande impatto per il mercato internazionale. Siamo anche entusiasti di tornare a lavorare con la Lorton Entertainment."