Ralph Fiennes e Djimon Hounsou nella nuova foto ufficiale di The King's Man

Dopo aver visto il nuovo trailer di The King's Man, il nuovo capitolo del franchise creato da Matthew Vaugh torna a mostrarsi con un'altra immagine ufficiale.

Nella foto, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, Ralph Fiennes e Djimon Hounsou sono in piedi sopra quella che sembrerebbe essere una trincea, probabilmente al termine di un'intensa battaglia.

Come sappiamo, il film sarà ambientato agli inizi del Novecento, alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e racconterà le origini della nota organizzazione spionistica al centro del franchise. Con le peggiori menti criminali dell'Europa che si riuniscono per organizzare una guerra allo scopo di annientare milioni di persone, il duca di Oxford (Fiennes) dovrà lottare contro il tempo per riuscire a fermarli. Il duca prenderà sotto la sua ala protettiva un giovane soldato, Conrad (Harris Dickinson) per iniziarlo ai segreti dei Kingsman.

Il film sarà diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, già regista dei precedenti due capitoli, e includerà anche Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman e Matthew Goode.

The King's Man arriverà nelle sale dal 14 febbraio 2020, distribuito da 20th Century Fox e The Walt Disney Studios. In Italia l'uscita è prevista per il 13 febbraio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di The King's Man.