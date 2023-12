Ralph Fiennes compie 61 anni: 'Ho sofferto di enormi attacchi di ansia'

Essere una star del calibro di Ralph Fiennes non rende immuni dai mali della vita, specie da quelli che derivano da qualche malessere la cui origine non è dovuta a qualche malanno fisico: l'attore di Harry Potter e Schindler's List, ad esempio, ha parlato più volte della sua esperienza con le crisi d'ansia.

"Soffro di enormi attacchi d'ansia. Mi sveglio prestissimo al mattino con il cervello carico di ansia per qualcosa che non so neanche cosa sia, è solo una sensazione generale di profonda incertezza. Viene dall'inconscio, suppongo, da una sorta di paura esistenziale" sono state le parole dell'attore che qualche tempo fa ha preso le difese di J.K. Rowling dopo gli attacchi rivolti all'autrice di Harry Potter in seguito alle sue dichiarazioni sulle donne trans.

Fiennes prosegue: "È una specie di strano terrore del tramonto. Tutti pensiamo di poter organizzare la nostra vita e di poter esercitare una qualche sorta di controllo, ma non è così. È tutto tenuto su da un equilibrio sottilissimo, e al di sotto di quello c'è il caos. E allora pensi: 'Ca**o, quella roba mi può piombare addosso da un momento all'altro'". Una condizione, quella di Fiennes, che accomuna star di Hollywood e persone comuni e sulla quale, finalmente, si comincia a fare della sensibilizzazione adeguata.