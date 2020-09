Rakuten TV: Nicolas Cage, The Grudge e tanto altro fra le uscite di ottobre 2020

Per gli abbonati a Rakuten TV si prospetta un autunno ricco di sorprese ed emozioni: dall’horror The Grudge al thriller Vivarium con Jesse Eisenberg, passando per la spy story Official Secrets con Keira Knightley e Ralph Fiennes e tanti altri contenuti.

Rakuten TV ha infatti preparato un autunno esplosivo con proposte di tutti i generi: oltre ai già citati, spazio anche a Primal con Nicholas Cage e Robert The Bruce - Guerriero e Re, che farà la fortuna degli amanti delle grandi avventure in costume e degli intrighi reali con una storia che rappresenta un 'sequel ufficioso di Braveheart'.

Segnaliamo anche:

Eternal beauty, romance drama con Sally Hawkins (La forma dell'acqua) presentato in anteprima nel 2019 al BFI London Film Festival e disponibile su Rakuten TV dal 2 ottobre in versione originale con sottotitoli.

A Proposito di Rose, film drammatico presentato in diversi festival del 2018, tra cui quello di Toronto

1941 - Fuga da Leningrado, storia d'amore sullo sfondo del dramma della Seconda Guerra mondial

Era mio figlio, tratto dalla vera storia di William Pitsenbarger, che riuscì a salvare oltre sessanta marines durante il conflitto in Vietnam.

La casa del terrore, realizzato dagli autori di A Quite Place e A Quite Place II

Mighty Oak, con Janel Parrish (Pretty Little Liars) nei panni della regista musicale Gina Jackson, la cui vita è sconvolta quando suo fratello e cantante, Vaughn (Levi Dylan), viene ucciso in un tragico incidente.

Casa Casinò, commedia con Will Ferrell che ha sbancato il Box Office statunitense nel 2017 con oltre $23 milioni di dollari di incasso

