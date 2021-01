Rakuten TV: i migliori film da recuperare gratis sulla piattaforma

Rakuten TV offre la possibilità di noleggiare o acquistare le versioni digitali di una vasta quantità di pellicole, dall'edizione 4K de Il Signore degli Anelli a uscite più recenti come Tenet e Le streghe, ma all'interno del catalogo del servizio è presente anche una sezione completamente gratuita.

Abbiamo dunque deciso di proporvi in questo breve articolo le migliori pellicole da recuperare solamente creando il proprio account, a partire da Cloverfield. Diretto da Matt Reeves (regista dell'atteso The Batman con Robert Pattinson) e prodotto da J.J. Abrams, si tratta di un vero e proprio cult del genere mockumentary che ha dato vita anche a due spin-off intitolati 10 Colverfield Lane e The Cloverfield Paradox.

Proseguiamo poi con Swiss Army Man, insolita commedia con Daniel Radcliffe e Paul Dano che vede l'ex maghetto nei panni di un corpo senza vita che si esprime solo attraverso fragorose flatulenze, e Valhalla Rising - Regno di Sangue, film sperimentale dell'acclamato autore danese Nicolas Winding Refn che racconta una storia di redenzione nella Scandinavia dell'XI secolo.

Impossibile rinunciare anche a titoli quali 13 assassini di Takashi Miike e Il pasto nudo di David Cronenberg, quest'ultimo ispirato al celebre romanzo omonimo di scrittore statunitense William S. Burroughs. Vi consigliamo inoltre di dare una possibilità alle suggestioni di Springbreakers - Una vacanza da sballo, pellicola di Harmony Korine che vanta la presenza nel cast di James Franco, Selena Gomez, Vanessa Hudgens e Ashely Benson.