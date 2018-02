Rakuten TV: ecco tutta la strepitosa programmazione in onda a Marzo!

Nel mese dedicato alla cerimonia più attesa dell’anno, quella degli Oscar, Rakuten TV omaggia Hollywood con una selezione dei migliori film premiati con la famosa statuetta. Daa Birdman, ad Assassinio sull’Orient Express (pellicola recentissima), fino a Justice League, ecco i titoli disponibili a Marzo!

"In occasione della 90° notte degli Oscar® (4 marzo 2018) su Rakuten TV - una delle principali piattaforme di Video-On-Demand in Europa con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV – arriva una selezione delle migliori pellicole che si sono aggiudicate gli ambiti premi negli ultimi anni. Dal 26 febbraio al 12 marzo da non perdere gli “Oscar winners”: da La La Land, il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone premiato lo scorso anno con ben 6 statuette a Birdman (2014) di Alejandro G. Iñárritu con Michael Keaton ed Edward Norton vincitore di 4 statuette fino al cartone Inside Out, premiato con l’Oscar come Miglior Film Animato del 2016."



E questo è solo un assaggio di quello che Rakuten TV ha preparato per il mese di marzo.

1 Marzo

Ogni tuo respiro (2017) di Andy Serkis con Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville – 4K

6 Marzo

The Square (2017) di Ruben Östlund con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

7 Marzo

Justice League (2017) di Zack Snyder con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller

8 Marzo

American Assassin (2017) di Michael Cuesta con Michael Keaton

Nut Job 2: Tutto molto divertente (2017) diretto da Cal Brunker

Il Contagio (2017) di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini con Vinicio Marchioni, Anna Foglietta e Giulia Bevilacqua

9 Marzo

Flatliners – Linea Mortale (2017) di Niels Arden Oplev con Kiefer Sutherland, Ellen Page – 4K

13 Marzo

Alibi.com (2017) di e con Philippe Lacheau

14 Marzo

Gli sdraiati (2017) di Francesca Archibugi con Claudio Bisio e Donatella Finocchiaro

15 Marzo

Smetto quando voglio: Ad Honorem (2017) di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo

Daddy’s home 2 (2017) di Sean Anders con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson e John Lithgow

16 Marzo

Seven Sisters (2017) di Tommy Wirkola con Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe

21 Marzo

Assassinio sull’Orient Express (2017) di e con Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe, Johnny Depp

Suburbicon (2017) di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore

23 Marzo

Il Palazzo dei Vicerè (2017) di Gurinder Chadha con Hugh Bonneville e Gillian Anderson

Disponibili già dal 1 marzo, anche alcuni titoli in 4K HDR:

Ogni tuo respiro, dramma basato sulla storia vera di Robin Cavendish, attivista britannico dedito ad aiutare disabili, costretto a vivere paralizzato a causa della poliomielite. Andrew Garfield è Robin Cavendish, bello, aitante e fascinoso colpito da una forma di poliomielite rara nel dicembre 1958 mentre è in Africa con la giovane moglie Diana che, contro il parere della medicina ufficiale, lo porta a casa offrendogli delle terapie mai tentate prima.

Flatliners – Linea Mortale, remake dell'omonimo film di Joel Schumacher del 1991 è un thriller sci-fi prodotto da Michael Douglas e interpretato da Kiefer Sutherland, già protagonista del primo film affiancato tra gli altri da Ellen Page nel ruolo che fu di Julia Roberts.

Grease, il musical datato 1978 considerato più che un film una vera e propria icona con John Travolta e Olivia Newton-John. In occasione del 40esimo anniversario Rakuten TV presenta in anteprima assoluta rispetto a tutte le altre piattaforme la versione in 4K.

Una scomoda verità 2, il film documentario di Al Gore sequel di Una Scomoda Verità vincitore nel 2007 del Premio Oscar® come miglior documentario. Al Gore torna ad affrontare sullo schermo un argomento che in questi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.

L’offerta di Rakuten TV continua con i recentissimi successi Assassinio sull’Orient Express, remake del best seller di Agatha Christie firmato da Kenneth Branagh nel 2017 e prodotto da Ridley Scott con un cast stellare (Penelope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe, Johnny Depp), Suburbicon, l’ultimo film del Premio Oscar® George Clooney scritto dai fratelli Coen e interpretato dai Premi Oscar® Matt Damon e Julianne Moore e The Square, commedia drammatica svedese candidata agli Oscar 2018 come Miglior Film Straniero e Palma D’Oro a Cannes 2017.

Per i fan dei cinecomic, dal 7 marzo è disponibile Justice League il blockbuster che vede protagonisti gli eroi dell’universo DC Comics uniti contro le forze del male. Ad interpretare i supereroi attori del calibro di Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller.

Inoltre, dal 16 marzo Rakuten TV presenta la “Disney Spring Promotion” una selezione dei più recenti successi Disney, Pixar e live action: da Oceania a Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar passando per Frozen e classici intramontabili come Robin Hood.

Gli amanti del thriller non rimarranno delusi con American Assassins, action movie con Michael Keaton che mette in scena la vita dell'agente Mitch Rapp, da studente del college a recluta di una pericolosa missione in Medio oriente. In Seven Sisters, Noomi Rapace dimostra una capacità interpretativa fuori dal comune vestendo i panni di sette sorelle gemelle in cerca della salvezza in un futuro tetro e senza speranza. Accanto a lei due mostri sacri del cinema Glenn Close e Willem Dafoe.

Nut Job 2: Tutto molto divertente è l’avventura animata per tutta la famiglia sequel di The Nut Job, con protagonista lo scoiattolo Spocchia e i suoi amici. Mark Wahlberg e Will Ferrell sono i protagonisti di Daddy’s home 2, una commedia sull'amore intergenerazionale e l'accettazione dell'altro. Con Alibi.com Philippe Lacheau, scrive, dirige e interpreta un vero gioiellino della migliore comicità francese.

Il Palazzo dei Vicerè con Hugh Bonneville e Gillian Anderson mette in scena la storia d’amore tra due giovani, la musulmana Aalia e l'induista Jeet che sfida le convenzioni e il destino nel maestoso palazzo dell'ultimo Vicerè.

Chi ama i film italiani potrà scegliere tra Gli sdraiati, adattamento cinematografico del romanzo di Michele Serra firmato dalla regista Francesca Archibugi con Claudio Bisio e Donatella Finocchiaro; Smetto quando voglio: Ad Honorem, terzo e ultimo capitolo della storia iniziata con il grande successo al botteghino di Smetto quando voglio con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo; Il Contagio, film drammatico ispirato all’omonimo romanzo di Walter Siti con Vinicio Marchioni, Anna Foglietta e Giulia Bevilacqua presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

