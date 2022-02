Raised Eyebrows, Geoffrey Rush sarà Groucho Marx nel biopic!

Geoffrey Rush ha l'esperienza e il talento necessari ad affrontare sfide di qualunque difficoltà: il prossimo progetto a cui prenderà parte l'attore sarà però uno di quelli che farebbero tremare le gambe a chiunque, mettendolo davanti alla responsabilità di interpretare un vero e proprio totem della settima arte.

Sarà proprio Rush, infatti, a dar volto a Groucho Marx in Raised Eyebrows, biopic tratto dal libro Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho's House, autobiografia di Steve Stoliar incentrata sugli anni trascorsi dall'autore al servizio proprio del più famoso e amato dei Fratelli Marx.

La trama seguirà dunque le vicende di Stoliar, interpretato da Charlie Plummer, negli anni compresi tra il 1973 e il 1977, trascorsi dal nostro ad occuparsi degli affari di un Groucho ormai invecchiato e completamente dipendente dalla fidanzata/manager Erin Fleming, a cui darà volto Sienna Miller.

A dirigere il film ci sarà Oren Moverman, già selezionato come aiuto-regista nell'adattamento del romanzo precedentemente annunciato e mai realizzato da Rob Zombie: "Per me è un piacere, un onore e una responsabilità, qualcosa di completamente nuovo, poter lavorare con questo cast straordinario ad una storia che spero farà conoscere il genio di Groucho Marx in un modo nuovo, provocatorio e ancora in grado di intrattenere dopo tutti questi anni" sono state le parole del regista.

Cosa ne pensate? Credete che Rush sia la scelta giusta per un ruolo tanto impegnativo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, non mancheremo di aggiornarvi sull'evoluzione del progetto.