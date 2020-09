Rainn Wilson, che fine ha fatto la star di The Office e Shark?

Ci sono attori che restano irrimediabilmente fissati nella memoria collettiva per un certo ruolo: che sia la fortuna di una vita o una maledizione di cui è impossibile liberarsi sta solo ai diretti interessati il poterlo dire. Noi non possiamo far altro che limitarci ad indagare su questo o quell'attore: Rainn Wilson, ad esempio.

Il nome vi dice niente? A quelli di voi con la memoria più corta basterà nominare il suo alter ego per capire immediatamente di chi parliamo: Dwight Schrute, best salesman della Dunder Mifflin, indimenticabile protagonista di The Office al fianco del Jim Halpert di John Krasinski.

Qualcuno potrebbe averlo perso di vista dopo la conclusione della celebre sitcom: nei sette anni trascorsi dall'ultimo episodio di The Office, però, Wilson non è stato con le mani in mano. Sul fronte televisivo, in verità, non c'è moltissimo da dire: le uniche apparizioni dell'attore si fermano ad alcuni episodi di Bakcstorm (2015) e Star Trek: Discovery (2017).

Sul grande schermo le cose sembrano però andare meglio: Wilson è infatti apparso in franchise di successo come Transformers (Transformers: La Vendetta del Caduto, 2009), ma anche in commedie decisamente sui generis come Io, Dio e Bin Laden (2017) e in film d'azione catastrofici come Shark - Il Primo Squalo (2017).

Non solo: Rainn Wilson è stato anche il Lex Luthor del film animato The Death of Superman, datato 2018. Qualcosa, comunque, sembra muoversi anche per il futuro: Wilson sarà infatti tra i protagonisti di Utopia, serie TV attualmente in produzione.