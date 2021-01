Ma Rainey's Black Bottom, Viola Davis ricorda Chadwick Boseman: 'Era come un figlio'

Da qualche settimana in streaming su Netflix, Ma Rainey's Black Bottom è uno dei film più apprezzati dalla critica del 2020, e sembra destinato a ottenere un buon numero di nomination agli Oscar. Uno dei motivi che lo rendono indimenticabile, purtroppo, è che si tratta dell'ultima interpretazione del compianto Chadwick Boseman.

L'interprete di Black Panther nel MCU ci ha infatti lasciati la scorsa estate, ad appena 43 anni, a causa di un tumore. In una recente intervista Viola Davis, che ha lavorato con lui anche prima di Ma Rainey's Black Bottom, ha voluto ricordarlo, parlando anche del soprannome che gli ha dato sul set.

"Ho interpretato sua madre, quindi l'ho sempre considerato il mio bambino. L'ho sempre visto così. Probabilmente non gliel'ho mai detto, perché avrei potuto farlo arrabbiare. Lavorare con Chadwick significa essere al cospetto della grandezza, davvero. E per la verità non lo vedo tragicamente - so che ha perso la vita a 43 anni - a causa di ciò che ha fatto con il tempo che ha avuto a disposizione."

Nel 2013, infatti, Chadwick Boseman e Viola Davis avevano recitato insieme in Get on Up, altro film ispirato a una storia vera, in cui il primo ha interpretato il cantante James Brown e la seconda sua madre Susie. Da allora, per Viola Davis Chadwick è stato "il suo bambino", pur non essendosi mai rivolta direttamente a lui in questi termini.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom.