Ma Rainey's Black Bottom, prime recensioni: 'Chadwick Boseman potrebbe vincere l'Oscar'

Ma Rainey’s Black Bottom è l'ultimo film in cui vedremo recitare Chadwick Boseman, il compianto attore divenuto celebre grazie alla sua interpretazione di Black Panther per i Marvel Studios e purtroppo scomparso prematuramente lo scorso marzo a causa di un tumore. Il film debutterà su Netflix a fine dicembre ma già si parla di Oscar per l'attore.

Lo scorso 14 novembre, Ma Rainey’s Black Bottom è stato presentato in anteprima virtuale a parte della stampa nel corso di una iniziativa in partnership con l'American Film Institute e ovviamente non sono tardate ad arrivare le prime reazioni pubblicate poi sui rispettivi profili social dei diretti interessati che hanno visto la pellicola. Il film debutterà quindi il 18 dicembre prossimo su Netflix.

Stando alle prime reazioni di chi ha visto il film, su un punto sembrano concordare tutte: la nomination postuma di Chadwick Boseman ai prossimi Premi Oscar, se non addirittura la probabile vittoria. Stando a quanto vociferato, Netflix vorrebbe puntare su Boseman per la sua campagna all'Oscar per il miglior attore protagonista, mentre potrebbe decidere di sponsorizzare sempre l'attore come non protagonista per il suo ruolo in Da 5 Bloods di Spike Lee. Di seguito alcune delle reazioni della stampa al film:

Anne Thompson [Indiewire]: "Il film farà piazza pulita agli Oscar. E' puntuale nella maniera in cui descrive una rabbia sul punto di esplodere. Gli attori ameranno Viola Davis nella parte della cantante blues, così come anche Chadwick Boseman come suo trombettista: potrebbe vincere l'Oscar postumo".

Matt Neglia [The Next Best Picture]: "Ma Rainey’s Black Bottom è un adattamento dinamico della commedia di August Wilson con splendida fotografia, musica e costumi. Il canto del cigno di Chadwick Boseman è la sua miglior interpretazione grazie a due impressionanti monologhi e faranno a gara con i migliori di sempre. Viola Davis domina lo schermo e tutto quello che si mette sul suo cammino".

Clayton Davis [Variety]: "Ma Rainey’s Black Bottom vede Chadwick Boseman dedicare tutto se stesso allo schermo. Tutto quello che avrebbe potuto/voluto offrire al cinema è nel suo Levee. Viola Davis è magnifica (in un ruolo più piccolo del previsto). Adoro Glynn Turman e voglio l'Oscar per voi sapete chi".

Queste e altre reazioni le trovate di seguito. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Ma Rainey’s Black Bottom e alle possibilità di Oscar di Chadwick Boseman.