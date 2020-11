Ma Rainey's Black Bottom: l'ultimo film con Chadwick Boseman fa paura su Rotten Tomatoes

Ma Rainey's Black Bottom uscirà in alcune sale limitate negli Stati Uniti il prossimo 25 novembre per poi arrivare direttamente su Netflix in tutto il mondo il 18 dicembre seguente; intanto, con l'arrivo delle prime recensioni della stampa, ecco il punteggio su Rotten Tomatoes totalizzato dall'ultimo film in carriera di Chadwick Boseman.

Al momento in cui scriviamo questo articolo, il film Netflix ha totalizzato un punteggio di 100% sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, stando ad indicare che tutte le recensioni fin qui scritte in merito a Ma Rainey's Black Bottom sono positive e hanno superato la soglia della sufficienza. Il totale delle recensioni scritte al momento è di 44 e tutte sembrano concordare sulla bontà delle performance di Chadwick Boseman, qui al suo ultimo ruolo prima della scomparsa prematura, e di Viola Davis. Entrambi gli attori sembrano avere buone chance per eventuali nomination alla prossima stagione dei premi.

C'è chi addirittura pensa a una doppia nomination postuma per Boseman, da protagonista in Ma Rainey's Black Bottom e come non protagonista per Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee, sempre prodotto da Netflix e uscito nel corso di quest'ultima estate sulla piattaforma. Sarebbe il primo attore a ricevere una doppia candidatura postuma.

Ma Rainey's Black Bottom racconta lo sfruttamento dei musicisti afroamericani nella Chicago degli anni '20, principalmente la storia della 'Mother of the Blues', Ma Rainey, e dei membri della sua band. Nel film Viola Davis sarà la cantante Ma Rainey, con Chadwick Boseman che interpreta il talentuoso e impulsivo trombettista Levee.

Il resto del cast include Michael Potts nel ruolo di Slow Drag, Glynn Turman nel ruolo di Toledo, Colman Domingo nel ruolo di Cutler e Jeremy Shamos nel ruolo del manager di Ma, Irvin.

Trovate i primi commenti al film nella news dedicata. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Ma Rainey’s Black Bottom e alle possibilità di Oscar di Chadwick Boseman.