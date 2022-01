Ma Rainey's Black Bottom, Denzel Washington ammette 'non sapevo della malattia di Boseman'

La morte di Chadwick Boseman nel 2020 sconvolse Hollywood, il giovane attore è morto all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon ma com’è stato ampliamente testimoniato da più parti, nessuno era a conoscenza del suo stato di salute, nemmeno Denzel Washington. I due hanno lavorato insieme nel film Netflix Ma Rainey's Black Bottom.

Washington ha recentemente rilasciato un'intervista a Variety parlando della sua lunga carriera, incluso del periodo di tempo in cui ha lavorato con l’interprete di Black Panther. Oggi sappiamo che Boseman ha tenuto segreta la sua malattia a tutti, compreso il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, e Washington ha ammesso di non aver saputo niente come tutti gli altri:



"Era un uomo tra gli uomini, ha sofferto in silenzio. Ha fatto il film e nessuno sapeva che era malato, io non lo sapevo. Non ci ha mai fatto capire niente a riguardo, ha fatto il suo lavoro. Mi chiedevo se qualcosa non andava perché a volte sembrava debole o stanco, ma non ne avevamo idea, e non erano affari di nessuno. Buon per lui, tenerlo per sé".



Boseman ha ottenuto una nomination all'Oscar per il ruolo in Ma Rainey's Black Bottom, ma ha perso contro Anthony Hopkins. L'aneddoto di Washington è in linea con ciò che anche altre persone hanno detto: nessuno era a conoscenza della sua malattia. Vi lasciamo con la nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom, pellicola disponibile su Netflix.