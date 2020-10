Ma Rainey's Black Bottom, Chadwick Boseman nel trailer del suo ultimo film

Netflix ha pubblicato il trailer di Ma Rainey's Black Bottom, film che verrà pubblicato sulla piattaforma streaming dal prossimo 18 dicembre. Si tratta dell'ultimo film in cui compare la compianta star di Black Panther, Chadwick Boseman, al fianco del premio Oscar Viola Davis, basato sulla pièce teatrale di August Wilson.

Ma Rainey's Black Bottom racconta lo sfruttamento dei musicisti afroamericani nella Chicago degli anni '20, principalmente la storia della 'Mother of the Blues', Ma Rainey, e dei membri della sua band.

Nel film Viola Davis sarà la cantante Ma Rainey, con Chadwick Boseman che interpreta il talentuoso e impulsivo trombettista Levee.



Il resto del cast include Michael Potts nel ruolo di Slow Drag, Glynn Turman nel ruolo di Toledo, Colman Domingo nel ruolo di Cutler e Jeremy Shamos nel ruolo del manager di Ma, Irvin.

Il dramma teatrale di August Wilson, dal quale è tratto il film, debuttò a Broadway nel 1984, con un revival organizzato nel 2003 che vide protagonista Whoopi Goldberg.

Si tratta del secondo ruolo di spicco per Viola Davis in un testo di August Wilson, dopo la sua performance nel film Barriere, che le valse l'Oscar alla miglior attrice non protagonista.

Chadwick Boseman è scomparso lo scorso mese di agosto dopo aver affrontato per anni un tumore al colon.

