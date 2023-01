Rainbow Six, scelto il regista: Chad Stahelski dirigerà il film con Michael B. Jordan!

Sembra che il sequel di Senza Rimorso stia arrivando. Michael B. Jordan tornerà a vestire i panni dell'ufficiale CIA John Clark, diretto questa volta da Chad Stahelski. L'annuncio del regista arriva dopo diversi anni in cui il progetto era rimasto in un limbo produttivo causato anche dalla pandemia.

Senza Rimorso era arrivato su Amazon Prime Video in un periodo molto complicato per le sale che aveva costretto la casa di produzione a stringere un accordo per fare in modo che il film ottenesse effettivamente una release. I dettagli di trama sul secondo capitolo sono ancora nascosti mentre in molti si iniziano a fare domande su cosa la pellicola potrebbe raccontare. La presenza Stahelski lascia presagire un ottimo lavoro sulle scene action dovute al passato che il regista ha come stuntman e stunt coordinator.

Chad Stahelski ha anticipato John Wick 4 svelando quanto il protagonista dovrà fare i conti con le proprie azioni. L'esordio del regista dietro la macchina da presa coincide proprio con l'inizio saga con protagonista Keanu Reeves. Da quel momento si è contraddistinto come regista action capace di raccontare sempre al meglio storie commerciali che al centro hanno il tema della vendetta.

Se vi va di approfondire di più l'universo di Tom Clancy, vi consigliamo la nostra recensione di Senza Rimorso, primo capitolo con protagonista Michael B. Jordan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!