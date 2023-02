Rainbow Six, grosse novità sul nuovo film della saga Tom Clancy con Michael B Jordan

Dopo la conferma ufficiale di Rainbow Six, sequel diretto di Senza rimorso di Stefano Sollima che diversi anni dopo l'annuncio ha trovato finalmente il proprio regista nell'autore di John Wick Chad Stahelski, la produzione del film basato sul romanzo di Tom Clancy sembra procedere a gonfie vele.

L'adattamento cinematografico ad alto budget prodotto dalla Paramount Pictures, infatti, come segnalato dall'Hollywood Reporter ha ufficialmente trovato i suoi sceneggiatori in Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith, famosi per aver co-creato il dramma poliziesco britannico del 2013 Run: il duo è stato scelto per scrivere il thriller d'azione che vedrà Michael B. Jordan di nuovo nei panni del protagonista John Clark: tra i personaggi più popolari della letteratura di Tom Clancy, Clark è apparso in numerosi romanzi di spionaggio della serie di Jack Ryan ed è stato il protagonista di "Without Remorse" e, appunto, "Rainbow Six", con quest'ultimo che ha generato una longeva saga di videogiochi.

Per quanto riguarda Fajemisin-Duncan e Smith, cresciuti insieme nel sud di Londra, con la miniserie Run (con protagonista Olivia Coleman) hanno vinto il Royal Television Society Award per la migliore sceneggiatura drammatica e il premio BAFTA Television Craft: tra i loro altri lavori anche Save Me e Save Me Too, che ha vinto un RTS Award per la miglior serie dramma e la migliore sceneggiatura drammatica ed è stato anche nominato ai BAFTA per la migliore serie drammatica. Attualmente, la coppia sta scrivendo un adattamento del romanzo di fantascienza The Upper World per Netflix, che sarà prodotto da e interpretato da Daniel Kaluuya.

Ricordiamo che Michael B Jordan tornerà in Creed III, che segnerà anche il suo esordio alla regia.