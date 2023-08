Rainbow Six, il film con Michael B Jordan sarà ispirato al libro oppure al videogame?

Dopo aver discusso il futuro di Ghost of Tsushima, l'adattamento cinematografico del famoso videogame Playstation, il regista Chad Stahelski ha offerto qualche dettaglio in più anche su uno dei suoi tanti prossimi progetti, il film di Rainbow Six.

Come saprete, qualche mese fa è stato annunciato che il regista di John Wick, Chad Stahelski, dirigerà un film di Rainbow Six con Michael B. Jordan, sequel dell'action Senza rimorso diretto dal nostro Stefano Sollima e adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di fanta-politica firmato dal maestro Tom Clancy. Curiosamente, però, Stahelski ha parlato anche di adattamento del videogame Rainbow Six, il popolare franchise FPS di Ubisoft a sua volta ispirato al romanzo di Clancy, dunque al momento non è chiaro in quale direzione andrà il progetto: sarà una trasposizione del romanzo o dei videogame, o magari un mix di entrambi?

Purtroppo, parlando al podcast Happy, Sad, Confused, il regista ha spiegato che al momento ci sono alcuni problemi con lo sviluppo di Rainbow Six a causa degli scioperi in corso, ma il progetto è ancora nella sua lista delle cose da fare: "Mi piacerebbe molto lavorare con Michael B. Jordan su Rainbow", ha detto Stahelski. "Ma lo sapete, siamo un po' in difficoltà nello sviluppo di questo momento, con gli scioperi e tutto il resto. Vedremo come si evolverà la cosa".

Ricordiamo che, tra i suoi tanti progetti in sviluppo, Chad Stahelski sta lavorando anche al reboot di Highlander con Henry Cavill.