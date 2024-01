Rain Man, un easter egg fece molto felice una compagnia aerea!

Rain Man - L'uomo della pioggia è uno dei film più amati e celebrati di sempre che vedeva un giovanissimo Tom Cruise confrontarsi con un mito del cinema come Dustin Hoffman. Nonostante inizialmente ci fossero delle riserve nel realizzare il film, il risultato fu incredibilmente positivo.

All'inizio Dustin Hoffman era convinto che Rain Man sarebbe stata la peggior performance della sua carriera. In realtà, la sua interpretazione è entrata velocemente nella leggenda, permettendogli di conquistare anche un Oscar. Nonostante il film sia di base un prodotto drammatico, conserva al suo interno degli easter egg molto particolari che vedevano coinvolte delle compagnie aeree. In una scena del film, infatti, vengono citate le statistiche di incidenti aerei della maggior parte delle compagnie.

L'unica non citata in questo elenco è la compagnia Qantas che dal 1921 al 2023 non è stata mai protagonista di un incidente aereo di qualche tipo. Dopo l'uscita del film moltissime aziende di trasporti aerei vietarono la visione del film durante i voli e l'unica a mantenere questa possibilità valida fu proprio la Qantas. Quando uno degli sceneggiatori si ritrovò su uno dei loro voli, decisero addirittura di regalargli un biglietto di prima classe per ringraziarlo dell'ottima pubblicità.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra spiegazione del titolo di Rain Man.