Rai 1 trasmetterà la Notte degli Oscar 2024! C'è già il nome per la conduziione

Da anni chi vuole seguire la Notte degli Oscar in diretta (facendosi carico di tutto il sonno arretrato di ciò che la cosa comporta) sa di doversi affidare a Sky: le cose dovrebbero però cambiare a partire da quest'anno, con la TV di Stato pronta a portare a casa la diretta dell'evento cinematografico più atteso.

Stando a quanto si legge nella newsletter di Federico Pontiggia per Cinematografo, infatti, la diretta della Notte degli Oscar 2024 dovrebbe avere luogo su Rai 1, e non più sui canali dell'emittente satellitare: una vera e propria rivoluzione in tal senso, dovuta probabilmente anche alla presenza tra i candidati per l'Oscar al Miglior film in lingua straniera dell'Io, Capitano di Matteo Garrone.

Per seguire l'evento ci si dovrà dunque sintonizzare sulla rete ammiraglia della Rai ad orari che devono ancora esser resi noti (così come la notizia stessa, al momento ancora non diffusa né da Rai né da Sky tramite canali ufficiali), mentre la certezza è che si tratterà della notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo: per quanto riguarda la conduzione della diretta, il nome più quotato sembrerebbe invece essere quello di Alberto Matano. Per prepararvi meglio all'evento, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sui film candidati agli Oscar 2024.