Dopo Ragnarok, la costumista Mayes C. Rubeo tornerà anche in Thor: Love and Thunder

In tempi di frequenti e purtroppo obbligati posticipi causati dalla Pandemia di Coronavirus, dove tutto è soprattutto incerto e la normalità non esiste più, sentire una conferma semi-ufficiale anche se secondaria relativa a un cinecomic è di per sé una bella notizia, specie poi se riguarda Thor: Love and Thunder.

Oltre al grande talento di Taika Waititi, al cambio caratteriale di Thor, all'evoluzione della storia e al grande comparto tecnico, Thor: Ragnarok era visivamente strabordante anche per quanto riguarda la costumistica e il trucco, con abiti sgargianti, colorati, mix di armature e tessuti curiosi, combinazioni audaci, giochi di stile interessanti.



Merito, quello, della costumista Mayes C. Rubeo, che infatti lo stesso Waititi rivuole adesso con sé in Thor: Love and Thunder, dove tornerà a lavorare il prossimo anno, a Pandemia si spera ormai finita e pronti a rimettersi in carreggiata anche con le produzioni, per altro posticipate per intero dai Marvel Studios, con uno slittamento totale di un anno.



Non una grande sorpresa, comunque, questo ritorno della Rubeo, considerando che la stessa aveva già collaborato una seconda volta con Waititi nel bellissimo JoJo Rabbit. Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 18 febbraio 2022.



