Raggaeton vs K-Pop nella prima clip ufficiale di Trolls: World Tour

Tra i tanti "caduti" film da sala cinematografici sotto i colpi della Pandemia di Coronaviurs, insieme a Bloodshot o L'uomo invisibile c'è anche Trolls: World Tour, sequel d'animazione di Trolls della Dreamworks di cui lo studio ha pubblicato online la prima e divertente clip ufficiale, che mette in scena un'epica sfida di musica e danza.

Nel video vediamo infatti sfidarsi apertamente due gruppi di troll: gli estimatori del raggaeton e quelli del K-Pop. Come nel primo film, la passione dei piccoli esserini amanti della musica viene mostrata già a partire dal look, capelli e abiti compresi. È così che abbiamo le Troll del K-Pop con acconciature osé, folte e sgargianti, e quelli del Raggaeton invece con colori giamaicani e treccine.



Il simpatico Trolls World Tour vede nel cast di doppiatori originali anche Sam Rockwell, Jamie Dornan, James Corden, Ron Funches, Chance the Rapper e moltissimi altri, per un'uscita prevista direct to video, in home video e on-demand, in territorio americano il prossimo 10 aprile, mentre non c'è ancora una data ufficiale per il mercato italiano.



Con un budget di 126 milioni di dollari, il primo Trolls (IP originale) aveva incassato tre anni fa 346 milioni di dollari in tutto il mondo, per un discreto successo di pubblico - meno la critica. Non è certo il miglior prodotto della Dreamworks ma tra i più spensierati e tranquilli, sempre dedicato ai buoni sentimenti, molto musicato e trascinante.