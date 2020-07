Il ragazzo di campagna: stasera Rete 4 omaggia Renato Pozzetto per i suoi 80 anni

Questa sera alle 21:30 Rete 4 omaggerà Renato Pozzetto, che proprio oggi compie 80 anni, con il film che più lo ha contraddistinto nella cinematografia italiana, ovvero il cult del 1984 Il ragazzo di campagna, scritto e diretto da Castellano e Pipolo e che vede l'attore milanese al fianco di Massimo Boldi.

Renato Pozzetto festeggia i suoi 80 anni proprio oggi, 14 luglio. Nato a Milano nel 1940, si fece strada come cabarettista nell'ambiente del capoluogo lombardo fino a formare nel 1964 il duo comico Cochi e Renato, in coppia con Cochi Ponzoni. Il duo si esibisce anche allo storico Cab 64, dove insieme a Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Bruno Lauzi e Lino Toffolo costituiranno il "Gruppo Motore", mentre poco più tardi approderà al Derby, storico locale notturno milanese. Dopo aver raggiunto la notorietà anche in televisione, il duo di divide e Renato Pozzetto intraprenderà una carriera di successo al cinema, compiendo il suo esordio nel 1974 nel film Per amare Ofelia.

Nella metà degli anni '70 ottiene ruoli di rilievo e da protagonista in commedie dirette da Steno, Carlop Vanzina e soprattutto Sergio Corbucci, con cui realizzerà numerose collaborazioni, tra cui Di che segno sei?, Tre tigri contro tre tigri e Ecco noi per esempio. Gli anni '80 sono quelli della definitiva consacrazione artistica grazie a ruoli di successo in Nessuno è perfetto (con Ornella Muti), Ricchi, ricchissimi... praticamente in mutande, Un povero ricco, Lui e peggio di me (in coppia con Celentano), E' arrivato mio fratello, Grandi magazzini e Roba da ricchi con cui torna a lavorare con Corbucci.

Il ragazzo di campagna è uno dei suoi film più caratteristici, non solo perché Castellano e Pipolo gli cuciono addosso un ruolo su misura, ma anche per la satira sociale su quella che al tempo veniva definita la "Milano da bere" e che proprio negli anni '80 mostrò le prime pesanti contraddizioni.