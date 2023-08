Il ragazzo e L'airone: svelata la data d'uscita italiana del nuovo film di Hayao Miyazaki

A qualche giorno dalla pubblicazione delle prime sognanti immagini de Il ragazzo e L'airone, Lucky Red ci ha comunicato la data d'uscita ufficiale per il mercato italiano dell'attesissimo ultimo film del maestro giapponese Hayao Miyazaki.

Il film, ribattezzato ufficialmente Il ragazzo e L'airone, uscirà in Italia dal 1 gennaio 2024, rinnovando così il consolidato rapporto di distribuzione tra Lucky Red e Studio Ghibli. Arrivato nelle sale giapponesi il 14 luglio, Il ragazzo e l’airone ha conquistato il box office fin dal primo weekend con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. A poco più di un mese dall’uscita, ha incassato in patria oltre 45 milioni di dollari. Il film sbarcherà a settembre negli Stati Uniti, dove aprirà il Toronto Film Festival con il titolo internazionale The Boy and the Heron.

A dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento e dopo aver cresciuto generazioni di spettatori con capolavori come Nausicaä della Valle del vento, Il mio vicino Totoro, Porco rosso, La città incantata, Ponyo sulla scogliera e molti altri, Miyazaki torna con un film che ha già conquistato il cuore del pubblico e della critica che hanno avuto la fortuna di vederlo in Giappone e che sicuramente dirà la sua anche ai prossimi Oscar 2024. In attesa dell’arrivo del film in Italia, vi ricordiamo che continua al cinema la rassegna “Un mondo di sogni animati” dedicata ai capolavori di Miyazaki e dello Studio Ghibli: da domani 24 agosto e fino al 30 torna in sala proprio Si alza il vento, un'occasione unica per recuperare l’ultimo film del regista uscito in Italia nel 2013.

