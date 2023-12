Il ragazzo e l'airone è il maggior successo di sempre per Studio Ghibli al box office USA

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki uscirà l'1 gennaio 2024 in Italia, ma in queste ore il film d'animazione giapponese ha stabilito il nuovo record assoluto per Studio Ghibli nel mercato nord-americano.

Il film ha attualmente incassato circa 25,3 milioni di dollari a livello nazionale e oltre 115 milioni di dollari in tutto il mondo: dalla sua uscita in Nord America, ha superato gli incassi statunitensi di Ponyo sulla scogliera, che aveva incassato 15,7 milioni di dollari, diventando il film di Hayao Miyazaki con il maggior incasso in Nord America, oltre a diventare il film d'animazione giapponese originale con i maggiori incassi di sempre negli USA: quel record apparteneva sempre allo Studios Ghibli ma non a Miyazaki, dato che era detenuto da Arietty - Il mondo segreto sotto il pavimento di Hiromasa Yonebayashi, che aveva incassato un totale di 19,5 milioni di dollari al botteghino nordamericano.

Il ragazzo e l'airone continuerà ad essere proiettato nei cinema nordamericani durante tutte le festività natalizie, distribuito da GKIDS, produttore e distributore di film d'animazione pluripremiati in tutto il mondo, dunque certamente questo record non farà che aumentare nelle prossime settimane. Un ottimo risultato arrivato dopo un grande sforzo distributivo, che ha coinvolto un cast di doppiatori letteralmente da urlo che include Christian Bale, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara, Robert Pattinson e Florence Pugh.

A tal proposito, ascoltato la clamorosa interpretazione di Robert Pattinson per Il ragazzo e l'airone.