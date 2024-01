Il ragazzo e l'airone, lo Studio Ghibli dopo i Golden Globe: 'Una sensazione speciale'

Vittoria storica per lo Studio Ghibli ai Golden Globe che si aggiudica con "Il ragazzo e l'airone" il globo d'oro nella categoria "film d'animazione", battendo pellicole come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Super Mario Bros - Il film, Suzume, Elemental e Wish.

Proposto come l'ultimo film di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l'airone ha conquistato il box office italiano in poco tempo con la sua commovente storia di formazione. Una vittoria, la prima vittoria per lo Studio Ghibli, la prima per un anime nella storia del premio che ha necessitato di un lungo post di ringraziamenti da parte del produttore e co-fondatore del famoso studio di animazione giapponese Toshio Suzuki.

"Questo è il primo Golden Globe assegnato a un film dello Studio Ghibli ed è una sensazione davvero speciale - scrive Suzuki su Twitter - dall'inizio di quest'anno, il Giappone è stato colpito da una serie di tragici terremoti e incidenti. Quando ascolto le notizie di molte persone che ancora necessitano di soccorso nelle aree disastrate, sento ancora disperazione. In tale situazione, spero che la bella notizia della vincita di un premio possa portare un sorriso sul volto di tutti , anche se solo un po'. Grazie mille per questo onore".

Il ragazzo e l'airone chiude così il mondo magico di Miyazaki: chi sarà il suo erede?