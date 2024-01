Il ragazzo e L'airone senza rivali: Miyazaki ancora primo al box office italiano!

Il successo de Il ragazzo e L'airone in Italia non si ferma, dato che il nuovo film di Hayao Miyazaki continua ad occupare la prima posizione dei film più visti nelle sale cinematografiche e ha vinto la sfida giornaliera anche nel corso della giornata di ieri lunedì 15 gennaio.

Il film ha incassato altri 74mila euro per un totale impressionante di 5,5 milioni, al di sopra delle attese di tutti gli analisti di mercato: i festeggiamenti sono doppi per Lucky Red, che oltre ad essere in testa al box office con il film d'animazione del maestro giapponese occupa anche la seconda posizione della classifica con un altro veterano del cinema, Wim Wenders, con Perfect Days (altro titolo giapponese, sebbene diretto da un regista tedesco), che si sta dimostrando un vero e proprio piccolo evento con un totale di 2 milioni di euro.

Terza posizione per l’action The Beekeeper con Jason Statham, mentre scende al quarto posto Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani. Al quinto posto un altro film italiano, Enea di Pietro Castellitto, con 37mila euro ieri e 551mila euro complessivi, mentre C’è ancora domani di Paola Cortellesi è ancora presente in classifica, alla sesta posizione, con 35mila euro per un totale di 35,2 milioni di euro.

A proposito, sapete quali sono i migliori incassi nella storia del box office italiano?