Il ragazzo e L'airone: quando e dove vedere in streaming in Italia il film d'animazione

Quando e dove vedere in streaming in Italia Il ragazzo e L'airone? Dopo la storica vittoria agli Oscar 2024, il nuovo film di Hayao Miyazaki in queste ore ha svelato i propri piani per il passaggio dalla sala al mercato dello streaming.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, Il ragazzo e l'airone sarà distribuito in streaming su Netflix in tutto il mondo al di fuori degli Stati Uniti e del Giappone, come parte di un accordo generale svelato dalla nota piattaforma: negli USA il film uscirà sulla piattaforma Max, la piattaforma di Warner Bros. Discovery, negli altri mercati - Italia inclusa - il Premio Oscar 2024 come miglior film d'animazione arriverà su Netflix entro la fine dell'anno, con una data d'uscita che sarà comunicata prossimamente. Il servizio dispone già diversi altri titoli dello Studio Ghibli, da Arrietty a La città incantata, passando per Princess Mononoke e La storia della principessa splendente.

Il primo lungometraggio di Hayao Miyazaki in 10 anni è una storia originale disegnata a mano, scritta e diretta dal regista, che ha incassato oltre 85 milioni di dollari al botteghino in Giappone e ha poi raggiunto la vetta della classifica dei botteghini di tutto il mondo.

Potrebbe non essere l'ultimo film dell'autore, dato che lo Studios Ghibli ha confermato che ora che ha interrotto la pensione Hayao Miyazaki ha già iniziato a lavorare ad una nuova opera, che secondo i primi rumor sarà un sequel di Nausicaa della valle del vento.