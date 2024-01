Il Ragazzo e l'Airone, Miyazaki batte Spider-Man ai Golden Globes 2024

La stagione dei premi riserva ogni anno conferme e sorprese, così come battaglie agguerrite destinate a risolversi soltanto al momento della proclamazione del vincitore per la categoria in questione: i Golden Globes 2024 non hanno fatto eccezione, con alcune categorie rivelatesi incerte fino all'ultimo istante.

A tenerci con il fiato sospeso è stata in particolar modo, oltre all'ovvia sfida tra Oppenheimer e Barbie, la categoria Miglior film d'animazione, che mai come quest'anno vedeva in gara più di un candidato particolarmente meritevole: al netto delle pretese di Super Mario, Wish, Elemental e Suzume, infatti, è stato chiaro sin dall'annuncio delle nomination che si sarebbe trattato di una corsa a due tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Il Ragazzo e l'Airone.

A spuntarla è stata infine l'ultimo film di Hayao Miyazaki, che è riuscito nell'impresa di battere quello che viene comunque considerato uno dei migliori film d'animazione degli ultimi anni (nonché uno dei migliori cinecomic, soprattutto in un momento in cui MCU e DC Universe fanno grande fatica): che si tratti di uno spunto per prevedere ciò che accadrà ai prossimi Oscar? Staremo a vedere!

E voi, come la pensate? Il Ragazzo e l'Airone meritava effettivamente di battere Spider-Man? L'essere un film di fatto privo di un vero e proprio finale avrà danneggiato Across the Spider-Verse nella sua corsa al Golden Globe? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate l'elenco completo dei film vincitori dei Golden Globes 2024.