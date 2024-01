Il ragazzo e L'airone è il terzo maggior incasso di sempre USA per l'animazione giapponese

Mentre Godzilla Minus One diventava il terzo film straniero più visto di sempre in America, dietro solo a La tigre e il dragone e La vita è bella, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki otteneva un risultato pressoché identico, legato però al circuito del cinema d'animazione.

In queste ore infatti è stato confermato che Il ragazzo e l'airone ha conquistato l'incredibile cifra di 44,2 milioni di dollari negli Stati Uniti, un traguardo impressionante che fa del nuovo capolavoro di Hayao Miyazaki il terzo film d'animazione giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi in Nord-America, con gli unici due titoli ad aver fatto di meglio che sono Pokémon: Il primo film, uscito nel 1998 con un incasso di 85,7 milioni di dollari al botteghino statunitense, e il più recente Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, uscito nel 2021, che invece ha guadagnato 49,5 dollari.

Al di là di queste notevoli cifre, comunque, il successo de Il ragazzo e L'airone non si è limitato al box office, dato che il film è stato anche nominato per numerosi premi importanti: il film ha ricevuto una nomination come miglior film d'animazione alla 96esima edizione degli Academy Awards, dopo aver vinto a sorpresa il premio come miglior film d'animazione all'81esima edizione dei Golden Globe contro il grande favorito Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Una sfida tra giganti che si ripeterà agli Oscar 2024, che saranno consegnati il 10 marzo prossimo.