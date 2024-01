Il ragazzo e l'airone impressionante, primo al box office in Italia in due giorni!

Dopo i numerosi record conquistati negli USA da Il ragazzo e L'airone, il nuovo film animato di Hayao Miyazaki ha conquistato anche il botteghino italiano con una partenza eccezionale.

Nel secondo giorno di programmazione, infatti, Il ragazzo e L'airone di Studio Ghibli ha già superato il milione di euro e si è portato al primo posto, con un incasso di ben 583mila euro arrivato nel corso del 2 gennaio 2024, con una media di 1709 e un totale di 1,5 milioni.

Un box office letteralmente animato, dato che al secondo posto troviamo il Classico Disney Wish, che invece nel corso della giornata di ieri ha incassato 430mila euro e ha superato il totale di 6 milioni, più precisamente 6,056 milioni di euro. Si deve accontentare del terzo posto la commedia di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie che, al terzo giorno dall'esordio, supera il milione con 409mila euro, una media di 1111 e un totale pari a 1,3 milioni. Chiudono la top five Wonka, in quarta posizione, col film Warner Bros con protagonista Timothée Chalamet ad un passo dagli 11 milioni grazie all'incasso di 401mila euro ottenuto il 2 gennaio, e Come può uno scoglio al quinto posto, con 272mila euro di ieri e un totale aggiornato a 2 milioni.

Per altri contenuti dal mondo del box office, scoprite qual è il film che ha incassato di più di tutti nella storia del cinema.