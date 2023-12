Il ragazzo e l'airone conquista il box office USA: record di sempre per Hayao Miyazaki

Il Giappone continua a dominare il box office USA , e dopo il grande successo di Godzilla Minus One il testimone è passato ufficialmente a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Come da previsioni, infatti, il nuovo film del maestro dell'animazione giapponese ha conquistato un box office abbastanza 'sonnecchiante', senza grandi nuove uscite di peso in vista degli ultimi assi del 2023 per i prossimi week-end natalizi: Il ragazzo e l'airone conquista il primo posto con un incasso tra 10 e 11 milioni di dollari, una cifra che lo rende il primo titolo anime originale della storia a raggiungere la vetta della classifica dei botteghini nordamericani. La strategia scelta della data di uscita, come detto senza rivali di peso, ne ha fatto anche il miglior esordio della carriera di Hayao Miyazaki negli USA, grazie ai 5,6 milioni di dollari incassati venerdì: il precedente miglior risultato, ottenuto da Si alza il vento nel 2013, aveva incassato 5,2 milioni di dollari nel corso di tutta la sua run nelle sale in Nord America. Il film, lo ricordiamo, ha guadagnato oltre 85 milioni di dollari in Giappone.

Al secondo posto continua a reggere fortissimo Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente, che nella sua quarta settimana dovrebbe incassare altri 9-10 milioni, mentre Godzilla Minus One arriverà al terzo posto nel suo secondo fine settimana con un altro buonissimo incasso di 8 milioni di dollari. Trolls Band Together di Universal e DreamWorks Animation è al quarto posto con un incasso stimato nel fine settimana di 6,2 milioni di dollari, mentre Renaissance: A Film by Beyoncé di AMC Theatres e Wish si giocheranno il quinto posto, con entrambi stimati a 5,5 milioni di dollari.

Ricordiamo che, in Italia, Il ragazzo e l'airone arriverà l'1 gennaio 2024.