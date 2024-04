Il ragazzo e L'airone, clamoroso in Cina: per Hayao Miyazaki un box office da 100 milioni!

Il successo da record de Il ragazzo e L'airone negli USA rischia di non essere nullo rispetto a quello che il film premio Oscar di Hayao Miyazaki si sta preparando a portare a casa in Giappone dalla Cina.

Il nuovo film dello Studio Ghibli è uscito in Cina mercoledì ed ha esordito con la cifra impressionante di 13,7 milioni di dollari, superando Godzilla e Kong: Il nuovo impero. il giorno dopo, giovedì, il capolavoro di Miyazaki ha stabilito un nuovo record per la più grande performance quotidiana mai registrata prima per un film d'animazione non cinese, guadagnando la bellezza di 23,7 milioni di dollari, strappando un record appartenuto finora a Frozen 2 della Disney.

Il ragazzo e l’airone è stato pubblicato infrasettimanalmente per approfittare del giorno festivo cinese di Qingming, tradizionalmente un'occasione per rendere omaggio ai propri antenati che negli ultimi anni è diventata anche un appuntamento importante per le famiglie nel calendario dell'industria cinematografica cinese. Grazie a questa doppia partenza da quasi 40 milioni, gli analisti prevedono ora che Il ragazzo e L'airone conquisterà oltre 100 milioni di dollari in Cina nel corso della sua run nelle sale, il che lo renderebbe il film di Hayao Miyazaki con il maggior incasso di sempre nel paese: per un paragone, il film negli USA ha incassato 46,6 milioni di dollari, il miglior risultato di sempre dello Studio Ghibli e il terzo migliore per un film d'animazione giapponese; inoltre, considerato che in Giappone il film ha incassato 61 milioni, molto presto la Cina potrebbe diventare il più grande mercato unico mondiale per Il ragazzo e L'airone.

L’anno scorso, sempre in Cina, Suzume di Makoto Shinkai aveva incassato 114 milioni di dollari e The First Slam Dunk di Toei Animation aveva incassato 93 milioni di dollari. Solo Fast X della Universal aveva fatto meglio, con 138,7 milioni di dollari.

