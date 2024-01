Il ragazzo e l'airone ancora primo al box office, Hayao Miyazaki batte Alessandro Siani

Il grande successo de Il ragazzo e l'airone al box office italiano continua, con il nuovo film d'animazione del leggendario regista Hayao Miyazaki che si conferma leader della classifica dei migliori incassi del nostro mercato.

Il film dello Studio Ghibli ha chiuso la giornata di giovedì 4 gennaio con altri 365mila euro, una media di 932 euro nei 392 cinema in cui è in programmazione e ha raggiunto un totale di 2,3 milioni di euro, una cifra impressionante per un titolo con appena quattro giorni di spettacoli alle spalle. Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani riesce a conquistare il secondo posto con 302mila euro, una media di 758 euro in 399 cinema e un totale di 2 milioni, continuando dunque la sua rincorsa al nuovo capolavoro di Miyazaki.

Terza posizione per la Disney con il nuovo film Wish, che ha incassato altri 272mila euro per un totale di 6,7 milioni, il diciottesimo miglior risultato di sempre nella classifica generale degli incassi italiani dei Disney Animation Studios. La top 5 è chiusa poi dalla quarta posizione di Wonka, vera e propria rivelazione delle festività che con altri 251mila euro sale a quota 11,5 milioni, e Come può uno scoglio, che ha chiuso giovedì 4 con altri 148mila euro per un totale di 2,4 milioni.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.