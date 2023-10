I ragazzi di School of Rock furono bullizzati: 'Ecco il tizio strano del film'

School of Rock è senza alcun dubbio una delle commedie musicali più amate e apprezzate di questo secolo cinematografico. A dispetto del grande successo del film con Jack Black, e forse proprio a causa di questo, però, alcune delle giovani star dell’opera pare abbiano subito degli episodi di bullismo più o meno pesanti.

Dopo aver parlato dell’edizione speciale di School of Rock atta a celebrare i vent’anni dall’uscita del film, torniamo a parlare della pellicola di culto per riportare le parole di alcuni degli attori che hanno partecipato, da giovanissimi, alla commedia, e che hanno ricordato alcuni comportamenti spiacevoli dei propri coetanei dopo l’improvvisa e inattesa fama.

Parlando a Rolling Stone in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario, ad esempio, Joey Gaydos Jr., interprete di Zack ha raccontato il duro trattamento riservatogli durante la sua esperienza scolastica: “Sono tornato con tutta questa cultura nel mio cervello in una cittadina vicino Detroit e sono stato guardato come un completo strambo. È stato difficile”.

Joey ha anche ricordato come una ragazza più grande gli abbia dato uno schiaffo in faccia definendolo ‘il ragazzo strano del film’.

Anche Veronica Afflerbach, la Eleni del film, ha raccontato di trattamenti brutali da parte di altri bambini una volta che le riprese fossero finite: “Quando sono tornata a casa dopo aver girato il film ho pensato che non lo avrei rifatto mai più”.

L’attrice ha ricordato infatti di aver ricevuto particolare durezza da parte degli altri ragazzi dopo che i suoi genitori avevano potuto investire in una casa grazie al film: “I ragazzi dicevano cose davvero orribili. Mi chiedevano cos’altro avessi fatto per fare tutti quei soldi”.

Rivkah Reyes ha invece parlato delle ripercussioni sulla sua personalità e di come per almeno dieci anni abbia sofferto di problemi mentali usando qualsiasi mezzo per non soffrire.

Infine Brian Falduto ha voluto raccontare la sua esperienza in seguito al lavoro nella commedia: “Avere questa esperienza in cui tutti ci facevano sentire speciali per le nostre differenze è stato davvero bello. Ma ha anche reso tutto più difficile quando siamo tornati a scuola. La gente ha cercato di incasellarmi nel personaggio del ragazzo gay e io all’epoca non sapevo nemmeno cosa significasse essere gay. Ero solo me stesso e mi stavo divertendo”.

Un ottimo racconto di quella che può essere definita come l’altra faccia della notorietà, dunque, e, a proposito del fortunato film, vi lasciamo alle parole di Jack Black sui possibili sequel di School of Rock.