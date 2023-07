Ragazzi perduti, Alex Winter sul sequel: 'Non so se lo dirigerei'

Ragazzi perduti (The Lost Boys in lingua originale) è un film che ha fatto la storia, e molti fan si chiedono se assisteranno mai a un sequel; tuttavia, Alex Winter, che ha lavorato a lungo insieme al regista Joel Schumacher, crede che un proseguimento della saga sia altamente improbabile.

"Non so se lo dirigerei", ha dichiarato. "È come entrare in un terreno sacro, basti pensare all'ottimo lavoro svolto da Joel e alla specificità del suo stile. Il mio cervello... no, non funziona come quello di Joel, quindi chissà se riuscirei a rendergli giustizia. L'importante è trovare qualcuno che la pensi così. Non volevo dirigere Bill & Ted 3, non volevo rovinare tutto. Siamo stati così fortunati ad avere Dean Parisot, e sono davvero orgoglioso di quel film e di aver partecipato. Miracolosamente, dopo tutti questi anni, la gente ama ancora quella storia, il che è pazzesco". Riguardo il film di Peter Hewitt, invece, Keanu Reeves non credeva nella realizzazione di Bill & Ted 3.

Ad aggiungere nuovi dettagli è Corey Feldman, interprete di Edgar Ranocchi: "Voglio dire... abbiamo realizzato Lost Boys, un paio di sequel. Mi piacerebbe farne un altro, con una buona storia, un grosso budget e il cast al gran completo. Siamo felicissimi che le persone adorino ancora il film e lo ricordano, senza contare la nuova edizione!".

La storia, ambientata nella piccola cittadina di Santa Carla (California), racconta la storia dei fratelli Emerson e delle loro mille disavventure horror-comiche. I due sequel sono Ragazzi perduti 2: La tribù e Lost Boys: THe Thirst, usciti entrambi in direct-to-diveo. Era il settembre 2021 quando fu annunciato il remake di Ragazzi perduti.