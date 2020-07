Radioactive, Rosamud Pike è Marie Curie nel trailer del biopic targato Amazon Studios

Amazon Prime Video ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di Radioactive, nuovo biopic diretto da Marjane Satrapi (Persepolis, The Voices) dedicato alla vita e alle scoperte della brillante Marie Curie, qui interpretata per l'occasione da una sensazionale Rosamund Pike (L'amore bugiardo, Jack Reacher).

Scritto da Jack Thorne sulla base della biografia curata da Lauren Redniss, Radioactive racconta l'incredibile storia vera di Marie Sklodowska Curie e dei suoi sensazionale risultati scientifici che hanno rivoluzionato la medicina grazie alla scoperta dal Radio e del Polonio, cambiando in definitiva il volto della scienza per sempre. Marie Curie è stata la prima donna nella storia a vincere il Premio Nobel e la prima persona al mondo a vincere il suddetto riconoscimento per ben due volte.



Radioactive vede nel cast anche Sam Clafin nei panni dell'amato marito e scienziato Pierre Curie, Aneurin Bernard nel ruolo del suo amante e Anya Taylor-Joy in quelli della giovane Irene, figlia di Marie Curie. Il film sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 24 luglio.



Sulla stessa piattaforma potete vedere il bellissimo The Voices della Satrapi, commedia thriller sui generis che ha per protagonista un grandioso Ryan Reynolds. Vedetelo come un antipasto a Radioactive, se volete, anche se di genere completamente opposto.