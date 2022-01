Rachel Zegler: 'Vedendo Spider-Man: No Way Home ho pianto come una bambina'

Andrew Garfield e Rachel Zegler stanno vivendo un anno fantastico, culminato per entrambi con la vittoria del Golden Globe per aver recitato rispettivamente in Tick, Tick... Boom! e West Side Story. E a quanto pare, i due hanno un profondo legame venutosi a creare per via di Spider-Man: No Way Home.

La giovane attrice scelta da Steven Spielberg per il ruolo di Maria ha rivelato di non essere riuscita a trattenere le lacrime all'apparizione di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. In una recente intervista con Variety ha altresì aggiunto che la visione di questa pellicola è stata un'esperienza unica.

"Devo dire che, come sicuramente sarà successo per qualsiasi altro fan delle pellicole di Marc Webb, che vedere di nuovo Andrew Garfield è stata un'esperienza unica. In The Amazing Spider-Man c'era qualcosa di oltremodo profondo tra Peter e Gwen, qualcosa che io amavo davvero tanto".

Rachel Zegler ha poi aggiunto: "Avevo appena ricevuto la dose booster del vaccino, quindi avevo già i brividi. Ma vedendo Spider-Man: No Way Home ho pianto come una bambina. Tutto è iniziato quando si è presentato Alfred Molina insieme a Willem Dafoe. Le cose naturalmente sono andate oltre quando sono apparsi gli altri due Peter, e quando ho visto Garfield salvare MJ...Non potevo trattermi".

Intanto continua il successo di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo MCU legato all'Uomo Ragno ha messo Avatar nel mirino ed è sempre più vicino il sorpasso in termini di incassi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.