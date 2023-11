Rachel Zegler ha un punto debole: 'Le bambine vestite da Biancaneve mi fanno piangere'

Mentre verifichiamo se i fan hanno seguito il consiglio di travestimento Halloween 2023 di Rachel Zegler, apprendiamo il peso emotivo di un altro costume per l'attrice in questo momento: quello di Biancaneve.

"Vedere i bambini che si vestono da Biancaneve mi fa scoppiare a piangere. Non ce la faccio. Vado nei parchi e comincio a piangere. La mia migliore amica mi fa 'Ma tutto bene?' e io rispondo 'No'", afferma la Zegler in un'intervista insieme a Lucy Liu.

"Figurati quando uscirà!" commenta quest'ultima. "Lo so! E quando sarà la mia versione del vestito...No dai non ce la faccio", ha aggiunto la Zegler.

Mentre l'uscita di Biancaneve viene rinviata al 2025, escono le prime foto del film. Dall'immagine che vede la Zegler e i sette nani (che, tra l'altro, parevano non doverci essere), si nota finalmente il vestito della principessa. A parte qualche dettaglio, sembra essere molto fedele al cartone originale. Chissà dunque se la Zegler non si riferisca a qualche altra versione che sarà presente nel corso della storia! Non resta che aspettare l'uscita per capire meglio.

A voi farebbe piangere vedere dei bambini vestiti come il personaggio che andrete ad interpretare? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra reazione in tale situazione.