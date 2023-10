Rachel Zegler prova a fare pace coi fan di Biancaneve e consiglia il costume per Halloween

Rachel Zegler è sotto i riflettori per le sue dichiarazioni riguardo al prossimo live-action della Disney su Biancaneve. Mentre l'attrice sembra volersi redimere dall'ondata di 'odio' che il web le sta gettando addosso, discute insieme a una sua collega del miglior costume Halloween da scegliere per quest'anno.

"Rachel Zegler ha scoperto con sgomento che a quanto pare la gente non si veste come i personaggi iconici di Lucy Liu, e lo stesso vale per lei. Quindi, se avete bisogno di un costume per Halloween, prendete in considerazione alcuni look da Kill Bill", questa la descrizione di un post recente di Cinemablend su Instagram, che riporta uno spezzone di un'intervista a Rachel Zegler e Lucy Liu in occasione di Shazam: Fury of the Gods.

Ecco una parte di conversazione in cui si discute sui prossimi costumi per Halloween:

Rachel:"Le persone si vestono sempre come il tuo personaggio in Charlie's Angels o Kill Bill"

Lucy: "No, non credo".

Rachel:"Devono per forza!"

Lucy:" Non l'ho visto"

Rachel: "Mi vesto io da te allora! No non credo di potere.. [risata]"

Siete d'accordo con la Zegler? Lasciateci un commento per farcelo sapere!

Quando esce Biancaneve con Rachel Zegler? In realtà non manca molto, si tratta di aspettare l'inizio dell'anno nuovo, probabilmente verso marzo 2024.