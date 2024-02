Rachel Zegler ai People's Choice fa arrabbiare i fan di Keanu Reeves

Rachel Zegler trionfa ai People's Choice Awards: tuttavia la vittoria della giovane attrice non ha ricevuto un'accoglienza positiva da parte del pubblico. Molti fan ritengono che Zegler abbia vinto immeritatamente e che avrebbero dovuto vincere altre star come Keanu Reeves e Tom Cruise.

Zegler è stata eletta star del cinema action dell'anno grazie al suo ruolo in Ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games. Ma non è solo la sua vittoria ad aver scatenato le ire dei fan: anche il discorso pronunciato durante l'accetazione del premio ha ricevuto numerose critiche. Durante il suo discorso l'attrice ha espresso la sua profonda passione per il cinema e ha ringraziato sentitamente i fan per averla sostenuta. "Amo i film. Amo farli. E sono una fan del cinema, e stasera sono circondata da fan del cinema e da altri fan che hanno votato, e sono grata a tutti coloro che hanno comprato un biglietto e hanno guardato qualcosa che così tante persone hanno realizzato. Per molto tempo ho pensato di non appartenere a questo settore. Ma stanotte mi avete fatta sentire come se non dovessi cambiare me stessa per essere scelta e per questo vi apprezzo così tanto" ha dichiarato Zegler.

Molte persone sui social hanno ritenuto il modo in cui l'attrice si è espressa sul palco poco spontaneo ed eccessivamente melodrammatico. Molti fan hanno criticato la vittoria di Zegler, ritenendo che il lavoro fatto da star dell'action movie come Keanu Reeves (qui potete trovare la nostra recensione di John Wick 4) e Tom Cruise fosse meritevole di maggiori riconoscimenti. Un utente su X, riferendosi alla vittoria come migliore action star di Zegler, scrive: "John Wick non è morto per questo". Voi cosa ne pensate?