Rachel Zegler non dimentica Katniss: il vestito è un omaggio ad Hunger Games!

I fan di Hunger Games attendono con ansia il nuovo capitolo del franchise, il prequel La ballata dell'usignolo e del serpente, con protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth. La star di West Side Story interpreta Lucy Gray Baird e ha partecipato alla première europea del film mostrando un outfit sul red carpet con riferimento alla saga.

In La ragazza di fuoco, Katniss (Lawrence) indossa l'abito da Ghiandaia Imitatrice di Cinna e in un determinato momento il personaggio si gira e sembra che il vestito prenda fuoco. Ed è proprio questo dettaglio che l'abito indossato da Zegler riprende.



Al termine del vestito nero indossato dall'attrice c'è una parte rossa che sembra simulare le fiamme del fuoco.

Un dettaglio che è stato molto apprezzato dai fan, che hanno subito notato l'omaggio di Zegler al personaggio di Katniss. Un personaggio che potrebbe anche tornare in futuro; Jennifer Lawrence tornebbe volentieri in Hunger Games in futuro.

Voi cosa ne pensante dell'outfit sfoggiato da Rachel Zegler alla première europea di La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games diretto da Francis Lawrence? Nel film, Tom Blyth interpreta il giovane Coriolanus Snow, ultima speranza per evitare la cancellazione della propria stirpe e costretto a fare da mentore alla giovane Lucy Gray Baird, interpretata da Zegler.



Ecco l'ultimo trailer di La ballata dell'usignolo e del serpente, in uscita nelle sale italiane il 15 novembre.