Rachel Zegler invitata come presentatrice agli Oscar: l'Academy corre ai ripari!

Non è un'edizione degli Oscar che si rispetti senza il suo carico di polemiche: quest'anno a finire nell'occhio del ciclone è stata Rachel Zegler, o meglio una decisione dell'Academy che ha fatto parecchio infuriare i fan della protagonista di West Side Story, costringendo l'organizzazione a correre immediatamente ai ripari.

Nei giorni scorsi era infatti venuto a galla che Rachel Zegler non fosse stata invitata alla Notte degli Oscar, nonostante il ruolo da protagonista in uno dei candidati a Miglior film (la futura protagonista di Biancaneve, ricordiamo, non ha però ricevuto la nomination come Miglior attrice).

Una decisione che ha causato un inevitabile tsunami di polemiche, nonostante Zegler stessa abbia cercato di placare gli animi ricordando a tutti le difficoltà che il mondo del cinema, e di conseguenza anche gli organizzatori delle cerimonie di premiazione, stanno riscontrando a causa delle misure di sicurezza anti-COVID.

Polemiche sulle quali, comunque, l'Academy stessa pare stia cercando di mettere una pezza: è proprio di queste ore, infatti, la notizia secondo cui Zegler sarebbe stata invitata alla cerimonia di consegna delle statuette come presentatrice di uno dei premi. Sarà abbastanza per dimenticare questo spiacevole scivolone? Lo scopriremo nelle prossime ore! Vi ricordiamo, intanto, che domenica sera potrete seguire con noi la Notte degli Oscar in diretta sul canale Twitch di Everyeye.