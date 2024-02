Rachel Zegler eletta star dell'action più amata dal pubblico ai People's Choice Awards

Rachel Zegler è stata insignita del People's Choice Award come star del cinema action dell'anno grazie al suo ruolo nel prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente. Grazie alla sua performance, l'attrice è stata premiata dal pubblico, che l'ha preferita a star del calibro di Tom Cruise, Viola Davis e Brie Larson.

"Grazie. Amo i film, amo farli, e sono una fan dei film. E stasera sono circondata da fan di film e fan che hanno votato, e sono così grata a tutti coloro che hanno mai acquistato un biglietto e guardato qualcosa che tante persone hanno realizzato. Per così tanto tempo, in questo settore, non pensavo di adattarmi ma stasera mi avete fatta sentire come se non dovessi cambiare me stessa per essere scelta e vi apprezzo così tanto" ha dichiarato Zegler ritirando il premio mentre Pedro Pascal ha ricevuto il People's Choice Award come attore più amato.



L'attrice ha ringraziato coloro che hanno lavorato con lei al prequel di Hunger Games:"Tante persone hanno realizzato questo film. Voglio soltanto ringraziare Francis Lawrence, il nostro regista... Nina Jacobson, la nostra produttrice. Il mio operatore di camera principale, Dave Thompson, perché tutto ciò che ho fatto sui tacchi lui lo ha fatto pochi passi dietro di me attaccato ad una macchina gigantesca. Voglio ringraziare Tom Blythe, il miglior compagno di scena. Voglio ringraziare Josh Rivera, il miglior compagno di vita, mia mamma, mio papà, mia sorella e Suzanne Collins per aver scritto questo personaggio".



Rachel Zegler era in lizza anche per il premio di personaggio femminile dell'anno, assegnato alla collega Margot Robbie per Barbie. Su Everyeye potete leggere la recensione di Ballata dell'usignolo e del serpente, diretto da Francis Lawrence.