Rachel Zegler canta davvero in Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente?

Hunger Games: la Ballata dell'Usignolo e del Serpente ha esordito al box office da poco e Rachel Zegler celebra il successo del film anche con post Instagram dei dietro le scene. In uno in particolare l'attrice svela l'arcano: le canzoni sono cantate in live oppure no?

Così scrive l'attrice nel suo profilo Instagram: "È stata una mia scelta quella di cantare dal vivo sul set. L'avevo già fatto nel mio primo film e mi sentivo molto sicura in quella sfera di performance, in generale. È quello che sono venuta fuori dal grembo materno facendo sul palco. Quindi, poterlo fare per i miei colleghi e sul set per la mia troupe e il team creativo è stato qualcosa di veramente speciale che ho sentito di poter mettere in gioco. Quando si lavora su set del genere, o quando si guardano i film, ci si estranea dal mondo quando all'improvviso qualcuno inizia a cantare in playback".

"Quindi, mi sono sentita davvero benedetta dal fatto che Francis e Nina si siano fidati di me per farlo e per poterlo portare nell'acustica dell'Hob o sul palco della Mietitura e in tutti gli altri luoghi, che non voglio rovinare, in cui Lucy Gray canta. Aggiunge un tono completamente diverso alle scene. Ho ritenuto che fosse molto importante, non solo per me, ma anche per il personaggio, e che avrei fatto un cattivo servizio se non mi fossi esibita dal vivo in ogni ripresa.

È stato molto faticoso, ma mi sono allenata per farlo e mi sono sentita davvero molto sicura del risultato. E spero che lo sia anche il pubblico", ha concluso la Zegler.

Insomma, le canzoni che hanno commosso tutti sono state cantate in live durante le riprese stesse. Non è incredibile?

Per chi non lo avesse ancora visto, vi rimandiamo alla nostra guida su dove vedere il prequel di Hunger Games!