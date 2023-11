Rachel Zegler su Biancaneve: 'Siamo due ragazze giovani e mature rispetto alla loro età'

Biancaneve della Disney è stato rinviato al 2025, ma ora che è al cinema con il prequel di Hunger Games Ballata dell'usignolo e del serpente, l'attrice Rachel Zegler ha avuto modo di svelare qualche nuova anticipazione in merito al tanto chiacchierato remake live-action del primo Classico Animato.

Ai microfoni di Collider, infatti, Rachel Zegler ha spiegato in che modo la sua Biancaneve sarà aggiornata alle sensibilità contemporanee, anticipando che la protagonista sfrutterà 'la leader che è in lei' di lei":

"Una delle prime cose che sono emerse dalle riunioni preliminari sul film è stato che Biancaneve nasconde delle qualità da leader dentro di sé, e sono stata molto felice ero nell'apprendere che il regista e gli sceneggiatori volessero farle emergere. La nostra Biancaneve troverà dentro di sé queste qualità nel corso della narrazione, attraverso la propria forza ma anche grazie all'amore e all'affetto delle persone che la circondano. Io e il regista Marc Webb l'abbiamo paragonata all'apertura di un terzo occhio: ci sono un paio di scene in cui parla come una persona molto saggia che dimostra una maturità superiore ai suoi anni, ed è qualcosa con cui mi identifico. È stato straordinario poter portare questi aspetti così moderni in un personaggio che amo da sempre e con cui ho trascorso tutta la mia vita, non vedo l'ora che la gente possa vedere il film."

