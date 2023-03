Rachel Zegler: l'attrice da Shazam! al disaster movie Y2K

Gli anni duemila sono tornati di moda in tutte le sfaccetature dell'arte. E adesso il suo lato più superstizioso viene fuori nel film Y2K. Dopo il ruolo di Anthea nell'ultimo film DC Shazam!Furia degli Dei, Rachel Zegler è pronta a recitare nel disaster movie Y2K.

Il film, come suggerisce il titolo, è ambientato anche alla vigilia del 2000 e segue l'antica superstizione che, l'anno 2000 avrebbe segnato la fine del mondo. Due nobili liceali, interpretati da Martell e Dennison si imbucano a una festa di Capodanno: quanto l'orologio segna la mezzanotte il party prende una piega terrificante.

Il film è prodotto Jonah Hill, Matt Dines e Ali Goodwin mentre Eva Winter si occupa della sceneggiatura.



Rachel Zegler, vista nell'ultimo film DC, è molto fiera della sua carriera tanto da aver pregato i fan di dare una seconda possibilità a Shazam! Furia degli Dei. L'attrice ha detto a The Hollywood Reporter di trovarsi all'apice della propria carriera: la pandemia, infatti, ha frenato molto la sua ascesa al successo.

"Avevo bisogno di un lavoro: eravamo nel bel mezzo della pandemia e non stavo lavorando. Non riuscivo a trovare un lavoro per la vita di me perché West Side Story non era ancora uscito".

L'attrice si unisce a un cast stellare composto, per il momento, da Jaeden Martell, Julian Dennison e Mason Gooding.L'attrice, infatti, si è mostrata entusiasta di avere un ruolo nuovo film catastrofico ma non stati divulgati altri dettagli in merito al suo ruolo.



"È stato davvero difficile trovare un lavoro per me, quindi ero davvero entusiasta quando questo è arrivato nella mia casella di posta. Adoro il primo film e il fatto che volessero persino che venissi per una richiamata, e poi una lettura chimica e poi tutto il resto. Sono così fortunata ad aver ottenuto questo lavoro".

Prossimamente vedremo Rachel Zegler in La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: sapevate che inizialmente l'attrice aveva rifiutato il ruolo nel prequel di Hunger Games?

Il film è diretto da Kyle Mooney e il cast è completato da Alicia Silverstone, Lachlan Watson, The Kid Laroi, Tim Heidecker, Eduardo Franco, Miles Robbins, Fred Hechinger e Daniel Zolghadri.

Non abbiamo ancora informazioni chiare sull'inizio della produzione di Y2K.