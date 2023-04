Rachel Weisz non reciterà presto con Daniel Craig:'Adoriamo la nostra vita privata'

L'attrice Rachel Weisz ha spiegato, nel corso di una recente intervista, il motivo per il quale lei e suo marito, Daniel Craig, non reciteranno molto presto insieme in un film. Nel corso di Sunday Today, Weisz ha parlato con Willie Geist della carriera e della propria vita privata e di come i due coniugi cercano i propri equilibri.

"Non penso come co-protagonisti, al momento. Penso che amiamo davvero la nostra vita privata come vita, come famiglia, e poi andiamo a lavorare separatamente" ha dichiarato Weisz.



La coppia è sposata dal 2011, e ha già lavorato insieme in diversi progetti in passato. Dalla produzione teatrale Les Grandes Horizontales al National Theatre Studio di Londra nel lontano 1994, alle esperienze cinematografiche nell'horror Dream House del 2011 e Betrayal nel 2013. Daniel Craig ha interpretato per l'ultima volta James Bond in No Time To Die.



Nonostante apprezzino i momenti di lavoro fianco a fianco, Weisz sottolinea come ciò si traduca in un programma serrato tra lavoro e casa, con i figli a cui dare attenzioni.

Daniel Craig è stato sposato dal 1992 al 1994 con l'attrice Fiona Loudon, dalla quale ha avuto una figlia Ella, nel 1992.



Rachel Weisz ha avuto un figlio dalla relazione con il regista Darren Aronofsky, Henry Chance, nato nel 2006. Weisz e Craig hanno avuto la loro prima figlia nel 2018.

"Ci è davvero piaciuta quell'esperienza [girare film insieme] ma significa anche che possiamo alternarci. Così posso stare a casa con la famiglia mentre lui lavora. Possiamo scambiarci. Se entrambi stiamo facendo qualcosa nello stesso momento, probabilmente è meno ideale".

Rachel Weisz sarà protagonista di Dead Ringers, versione moderna del thriller del 1988 di David Cronenberg, in uscita su Amazon Prime Video.