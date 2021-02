Rachel Weisz: 'Non sono favorevole ad un Agente 007 donna'

Rachel Weisz si impegna da sempre per la difesa dei diritti delle donne e, spesso e volentieri ha interpretato ruoli di personaggi femminili forti come quello di Ipazia rappresentata in Agora, la filosofa greca-alessandrina che è morta per la difesa delle proprie idee.

Nonostante tutto, l'attrice non è favorevole al fatto che ruoli inizialmente pensati per gli uomini vengano in qualche modo riadattati per le donne. A suo avviso infatti nel mondo del cinema dovrebbe esserci più attenzione per la creazione di personaggi femminili e non tentare necessariamente di sfruttare storie già esistenti. Proprio per questo la Weisz è contraria alla possibilità di un James Bond donna, di cui ormai si parla da anni:

"Non sono favorevole ad un Agente 007 donna. Vorrei più storie originali pensate appositamente per le donne. Ce le meritiamo. Bond è un maschio. A noi servono più Wonder Woman. Dovrebbero esserci più storie così. È strano parlare di donne come se fossimo un piccolo gruppo di minoranza che ha bisogno di essere rappresentato nel cinema. Noi non siamo una minoranza, meritiamo il giusto rispetto".

É ironico che questo discorso venga affrontato da quella che l'attuale compagna dell'ultimo Agente 007 fin qui conosciuto. La Weisz ha infatti una relazione con Daniel Craig e i due sono da poco divenuti genitori. Sembra però che per l'attrice non sia proprio semplice essere madre di una bambina a 50 anni. Di recente, intanto, Rachel Weisz ha rivelato i motivi che la portarono a rifiutare La Mummia 4.