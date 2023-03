Rachel Weisz compie 53 anni: 'Scene di sesso? Le donne si chiedono sempre se sono utili'

Nel passare in rassegna i nomi delle attrici più apprezzate degli ultimi 30 anni, è impossibile ignorare quello di Rachel Weisz: la star de La Mummia si è messa alla prova negli anni in ruoli sempre diversi e impegnativi e, alla soglia dei 53 anni, può ovviamente permettersi di dire la sua sullo stato del cinema.

Weisz, in particolare, ha espresso più volte il suo parere sulla condizione delle donne nel mondo del cinema, mostrando un certo disappunto davanti al fatto che ancora ci sia bisogno di parlare dell'argomento come se le lavoratrici impegnate nel settore fossero una qualche sparuta minoranza.

"Dovrebbero esserci più ruoli. È davvero strano parlare delle donne come se fossimo questa minoranza bisognosa di essere rappresentata al cinema. È come dire che c'è bisogno di trovare più ruoli adatti ai cani pastore" furono le parole dell'attrice, che non disdegnò, in un'altra occasione, di commentare la differente percezione, tra attori e attrici, delle scene di sesso: "Non so se gli attori maschi lo fanno, ma credo che le donne siano solite chiedersi: 'Ma questa scena di sesso è davvero necessaria?'".

Una cosa è certa, comunque: per Rachel Weisz i ruoli non mancano di certo! Solo pochi giorni fa, ad esempio, la star de La Favorita e Constantine è apparsa nel primo poster di Dead Ringers, remake dell'Inseparabili di David Cronenberg.