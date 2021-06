Rachel Weisz e Colin Farrell di nuovo insieme per Love Child : la trama fa già discutere!

Il premio Oscar Rachel Weisz e Colin Farrell, dopo aver recitato insieme in The Lobster di Yorgos Lanthimos, tornano a far coppia nel nuovo film di Todd Solondz, Love Child. Maestro del cinema indipendente americano, Solondz torna dietro la macchina da presa a distanza di cinque anni dall'uscita del suo ultimo film, Wiener-Dog.

Come vuole la prassi nel cinema di Todd Solondz, anche la trama di Love Child ha già fatto parlare di sé.

Il film è caratterizzato da una variazione sul tema del mito di Edipo in versione dark comedy; un ragazzino precoce cerca di eliminare il rozzo padre per poter avere la madre tutta per sé. Il piano escogitato dal giovane entra in un corto circuito quando un estraneo molto affascinante irrompe nella situazione.



Sembra piuttosto chiaro che Rachel Weisz interpreterà la madre mentre Colin Farrell potrebbe interpretare il padre del giovane oppure l'intrigante sconosciuto.

Todd Solondz, autore anche dello script, ne ha parlato in questi termini:"Questo è il mio primo film con un piano segreto e il mio primo film ambientato in Texas. È divertente e sexy, e si ispira ai film di Hollywood che mi hanno spinto a diventare un regista. Amo il lavoro di Rachel e Colin da sempre, e sono così onorato di poter suscitare la loro passione per un tipo di progetto più serio e inaspettato".

Rachel Weisz sarà nel cast di Black Widow, nuovo film dell'MCU in arrivo il 7 luglio, e farà parte del cast della serie Dead Ringers su Amazon, in sostituzione di Jeremy Irons. Interpreterà inoltre Elizabeth Taylor in A Special Relationship.



Colin Farrell sarà nella serie The North Water e lo vedremo presto nel ruolo del villain Oswald Cobblepot/Pinguino in The Batman di Matt Reeves.